U-Ausschüsse ein Eigentor für 3 Parteien

Signa-Beben: Landeshauptmann Wallner will "Aufklärung" bei Hypo-Vorarlberg-Krediten Die Krise um die Hypo Vorarlberg spitzt sich zu. Das Geldinstitut will am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz über Sachlage aufklären. Es geht um 131 Millionen Euro.