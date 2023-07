Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Selten noch hat sich das politische Sommer-Theater in Österreich auf so kabarettreife Weise an einem einzigen Wort entzündet: nämlich am absurden Streitthema „Was ist normal?“.

Warum sind Schnitzerl „normal“ – Veganer aber nicht? Warum sind Auto­fahrer „normal“ – Klima­kleber aber..