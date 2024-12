Mikl-Leitner greift Ampel-Verhandler an

„… sonst braucht diese Koalition die Arbeit gar nicht erst aufzunehmen“, so die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die wochenlangen Koalitionsverhandlungen - und deren vager Ausgang - sorgen für Kopfschütteln in etlichen Teilen der österreichischen Bevölkerung. Selbst Vertreter aus Politik und Wirtschaft äußern immer öfter ihren Unmut. Jetzt äußerte sich auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner öffentlich zum Hickhack zwischen Türkis, Rot und Pink.

"In den vergangenen Tagen habe ich immer mehr den Eindruck gewonnen, dass manche Verhandler acht Wochen nach der Nationalratswahl den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt haben", so die ÖVP-Spitzenpolitikerin in einem emotionalen Facebook-Post. Die Sorgen der Österreicher würden sich vor allem in folgenden Punkten äußern: Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Und: Tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr.

"Die Sorgen um den Verlust des Wohlstands sind allgegenwärtig, genauso wie die Angst um den Verlust unserer Identität. Wer das noch immer nicht verstanden hat, sollte in einer Regierung nichts verloren haben!", so Mikl-Leitner weiter.

Zur Info: In Österreich dauerte eine Regierungsbildung im Schnitt bisher 62,4 Tage - würde die Ampel heute verkündet, läge man also genau in der Zeit.