Milliardäre & Scheichs machen Jagd auf René Benko

Einflussreiche Gläubiger & Scheichs wollen jetzt Rache für die Signa-Pleite und ihr verlorenes Geld. Die Allianz von Saudis, Kataris, Emiratis und Deutschen, die es jetzt auf Benkos mutmaßlich verstecktes Geld und Vermögen abgesehen haben.

Es geht um nicht weniger als drei Milliarden Euro, die sie mit ihren Investments bei René Benkos Signa Gruppe in den Sand gesetzt haben. Und es geht um die verlorene Ehre von Männern, die so nette Spitznamen wie „Blut-Scheich“ haben oder in ihrer Heimat echte Tycoons sind.

Französische und deutsche Milliardäre suchen "verstecktes Benko-Geld"

Die einen – die französische Peugeot Familie, Unternehmer Ernst Tanner oder der reichste Mann Deutschland, Michael Kühne, wollen, dass ihrem einstigen Finanz-Darling Benko schlicht kein Cent bleibt. Sie haben jede Menge Anwälte engagiert, um sein vielleicht verstecktes Geld oder Besitztümer zu finden und zu erlangen.

Allianz von Saudis, Kataris & Emiratis jagen Benko

Die anderen, der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, der katarische Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani und der Herrscher von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan haben ebenfalls Anwälte engagiert. Aber: Von Teilen dieser Gläubiger dürfte nicht mutmaßliche geheime Vermögen des einstigen Tiroler Sunnyboys betroffen sein. Sie fühlen sich auch in ihrer Ehre verletzt.

Drohungen aus Saudi Arabien: Polizeischutz für René Benko

Benko-Luxus-Villa wird für mehr als 12 Millionen Euro angeboten

"Operation Rache": Wiener Anwaltskanzlei und ein Heer an Detektiven

Sie alle haben auch Detektive losgeschickt, die die vielen Immobilien und sonstigen Wertanlagen Benkos aufspüren und sein Stiftungskonstrukt zum Einsturz bringen sollen. Laut Bild hätten diese ein Vermögen von einigen Hundert Millionen eruiert. Die Fäden der „Operation Rache“ würden in einer Wiener Innenstadt-Kanzlei zusammenlaufen.

In "Laura-Stiftung" geheimer Schatz mit hunderten Immobilien

In der Laura-Stiftung (nach Benkos ältester Tochter benannt) sei ein Immobilien-Schatz mit „dutzenden Mehrfamilienhäusern“ in Ostdeutschland versteckt. Alleine in Österreich soll es um über hundert Immobilien gehen. Benko selbst hat Privat-Konkurs angemeldet. Die Detektive seiner Gläubiger verfolgen aber sein nach wie vor luxuriösen Lebenswandel und wollen an das geheime Geld.

Personenschutz für René Benko

In heimischen Polizeikreisen sieht man aber aufgrund der Involvierung des saudischen Kronprinzen auch eine persönliche Gefahr für Benko. Immerhin geht man in Saudi Arabien mit Leuten, die man als „Diebe“ wähnt, körperlich vor.