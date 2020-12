Minister präsentieren weitere Lockdown-Details

Finanzminister Gernot Blümel, Bildungsminister Heinz Faßmann und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger stellten weitere Maßnahmen vor.

Bildungsminister Faßmann hat am Samstag klargestellt, dass es sowohl Semester- als auch Sommerferien an den Schulen geben wird. Faßmann betonte aber, dass es die Möglichkeit der Sommerschule geben wird. Schüler müssen sich vor dem 18. Jänner nicht testen lassen, um in die Schulen zurückzukehren. Die Kindergartenpflicht ist während der Lockdownphase ausgesetzt.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger stellte klar dass keine Ausschank an Berghütten geben werde. In Gondeln müsse man FFP2-Masken tragen.

Der Umsatzersatz für die geschlossenen Unternehmen wird bis Ende des Jahres verlängert. Ab Jänner wird es nur mehr die sonstigen Hilfsprogramme geben, stellt Finanzminister Blümel klar. Die Kurzarbeit wird verlängert.

