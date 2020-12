Mitten in Corona-Krise: Gehalts-Erhöhung für Politiker

Die Gagen der Politiker steigen auch in Corona-Krisenzeiten an.

Um unangenehme Debatten zu verhindern, haben die Politiker ihre Gehaltserhöhung quasi „ausgelagert“: Polit-Gagen steigen also automatisch jedes Jahr – der Rechnungshof orientiert sich dabei an der Pensionserhöhung.Und so gibt es – sofern der Nationalrat nicht noch in letzter Minute etwas anderes beschließt – ab 1. Jänner 2021 mehr.