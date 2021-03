Moderatorin zeigt unsere Politiker als Frauen

Zum Weltfrauentag zeigt Euromillionen-Moderatorin Martina Kaiser, wie unsere Politiker als Frau aussehen würden.

Lustige Aktionen sind zum Weltfrauentag ja nichts Neues, natürlich sollte auch der ernste Hintergrund nicht vergessen werden, denn wie an jedem 8.März geht es am Weltfrauentag auch um Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Dass es hierbei in vielen Lebensbereichen leider noch Aufholbedarf gibt, ist bekannt - doch um zu zeigen, wie eine österreichische Bundesregierung rein aus Frauen aussehen könnte, hat sich ORF-Moderatorin Martina Kaiser etwas einfallen lassen und präsentierte gestern auf Instagram die rein weibliche Bundesregierung 2021.

© oe24

Das Ergebnis dieses Experiments kann sich durchaus sehen lassen.