Wie oe24 erfuhr, ist Ex-Familienministerin Sophie Karmasin heute aus der U-Haft entlassen worden. Die Ex-Familienministerin war wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr seit einem Monat in U-Haft.

Karmasin war am 2. März im Zusammenhang mit der ÖVP-Umfragenaffäre festgenommene und seit 4. März in U-Haft. Wie die APA in Erfahrung brachte, gab das Wiener Oberlandesgericht (OLG) einer Haftbeschwerde Folge, die Karmasins Anwälte Norbert Wess und Philipp Wolm (Kanzlei Kollmann Wolm) eingebracht hatten.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Karmasin in der Umfragen-Affäre wegen Untreue und Bestechlichkeit und daneben wegen Geldwäscherei, Vergehen gegen wettbewerbsbeschränkende Absprachen und schweren Betrugs. Die U-Haft war mit Tatbegehungsgefahr begründet worden.

