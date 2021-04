Der neue Gesundheitsminister im ersten ÖSTERREICH-Interview.

ÖSTERREICH: Wie lange haben Sie überlegt, ob Sie diesen Höllenjob, so muss man es fast bezeichnen, annehmen?



Wolfgang Mückstein: Etwa vier Stunden. Um halb zehn war ich in der Ordination, Werner Kogler hat mich angerufen. Ich hab den Patienten fertig behandelt und hab ihm dann nach einem ­längeren persönlichen Gespräch am Nachmittag um halb zwei zugesagt.



ÖSTERREICH: Wie schätzen Sie die Corona-Lage ein?



Mückstein: Wir haben den Höhepunkt der dritten Welle leicht überschritten; er liegt hinter uns, und es geht langsam runter. Wir haben das Ziel erreicht, dass die Intensivbetten auf sehr hohem Niveau keinen Zulauf mehr kriegen. Oberste Maxime muss sein, gesicherte freie Intensivbetten zu haben. Dann können wir über Öffnungsschritte reden.



