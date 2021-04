Mückstein startet heute los

Heute Vormittag wird der Arzt Mückstein als Gesundheitsminister angelobt.

Wien. Mit Wolfgang Mückstein wird heute Vormittag ein Arzt als Gesundheitsminister von Alexander Van der Bellen angelobt. Der Bundespräsident kennt diesen gut. In den vergangenen Jahren besuchte er schließlich dessen Ordination in Wien Mariahilf.

Nach der Angelobung in der Hofburg geht es in einen anderen Trakt derselben für den 46-Jährigen weiter zu seiner ersten Regierungsklausur.

Mückstein wird seinen Pandemieplan vorstellen

Plan. Dort wird er wohl seine Ideen für das Pandemiemanagement präsentieren. Er hält die Lockdown-Verlängerung in Wien und Niederösterreich für nötig und hat sich auch bereits in Telefonaten bei Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner und Wiens Michael Ludwig bedankt. Am Mittwoch wird der neue Gesundheitsminister sich dann im Nationalrat den Mandataren vorstellen.

Und Mückstein möchte als Minister auch selbst impfen. Er selbst wurde als impfender Arzt bereits im Jänner immunisiert und möchte auch möglichst viele Menschen von der Immunisierung überzeugen. Laut Grünen sei Mückstein jedenfalls weit weniger auf Harmonie bedacht, als es sein Vorgänger Rudolf Anschober war.