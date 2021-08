Die vierte Welle hat längst begonnen. Die Zahlen steigen immer schneller.

. Fast täglich durchbrechen wir eine weitere negative Schallmauer. Gestern meldeten Behörden 900 neue Coronafälle innerhalb von nur 24 Stunden. Das sind um 301 mehr als am Vortag. In nur einer Woche sind die Zahlen um 79 % gestiegen!Noch ein Vergleich: Vor genau einem Jahr, also zum Start der zweiten großen Corona-Welle, hatten wir ‚nur‘ 187 neue Fälle (am 11. August).