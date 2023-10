Nach Burger-Eklat: Babler fordert gratis Mittagessen in Kindergarten und Volkschule

Nach dem Wirbel um das Kanzler-Menü fordert SPÖ-Chef Andreas Babler ein gratis Mittagessen an allen Kindergärten und Volkschulen in Österreich. Die Kosten dafür beziffert er mit 900 Millionen Euro.

Jedes Kind soll ein gesundes, warmes Mittagessen bekommen. Das fordert der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler nach seiner Volxküchen-Initiative in Traiskirchen jetzt für ganz Österreich.



„Wir wollen jedem Kind bis zum Ende der Unterstufe eine kostenlose gesunde, warme Mahlzeit anbieten. Wir wollen, dass unsere Kinder gesund aufwachsen und Schulen auch ein Ort der Ernährungsbildung sind“, sagt Babler.

Konkret sollen alle Kinder in elementaren Bildungseinrichtungen, in der Volksschule und in der Sekundarstufe I (fünfte bis achte Schulstufe) ein gratis, warmes und gesundes Mittagessen angeboten bekommen.

921 Millionen Euro für gesundes Kinderessen



Derzeit befinden sich in ganz Österreich rund eine Million Kinder in Kinderbetreuung, Volksschulen oder in der Unterstufe. Die Kosten für ein österreichweites, gesundes Mittagessen für Kinder würden etwa 900 Millionen Euro betragen.

Konkret beziffert die SPÖ die Kosten mit 921 Millionen Euro. So sollen rund 388.000 Kinder im Kindergarten und 347.000 Volkschüler sowie 329.000 Schüler in der Sekundarstufe ein gratis Mittagessen erhalten.

Die Summe entspricht ungefähr der Entlastung, welche sich die Unternehmen durch die Senkung der Körperschaftsteuer jährlich ersparen - rund 900 Millionen Euro im Jahr.

Die Körperschaftsteuer (KÖSt.) wurde von ursprünglich 25 Prozent auf heuer 24 Prozent gesenkt. Ab 2024 soll sie letztlich auf den Zielwert von 23 Prozent gesenkt werden.

„Das ist weniger Geld, als die Regierung für die Senkung von Konzernsteuern pro Jahr ausgegeben hat. Wir können sofort ein Gratismittagessen für die Kinder in Österreich finanzieren, wenn wir die Senkung der Konzernsteuern zurücknehmen. Wir müssen es nur wollen“, sagt Babler.

Präventive Wirkung von gesundem Essen

"Der Schulbesuch ist kostenlos, auch die Schulbücher wurden unter Kreisky kostenlos, weil eine gute Bildung für jedes Kind die Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist und dem Staat später Kosten erspart. Dasselbe gilt für ein gesundes Essen für jedes Kind", sagt der SPÖ-Chef.

Ein gesundes, warmes Essen im Kindergarten und der Schule hat auch eine präventive Wirkung, bekräftigt Babler. Es ist für die 43.000 Kinder wesentlich, die laut Statistik Austria aus finanziellen Gründen nicht angemessen ernährt werden. Die Wissenschaft ist sich einig: Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist von zentraler Bedeutung, damit aus den Kindern von heute, gesunde Erwachsene werden. Ein gesundes Essen im Kindesalter wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und spart spätere Kosten im Gesundheitssystem.