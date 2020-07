Christian Pilnacek empörte sich in der Sitzung am Mittwoch über SPÖ-Krainers Manieren, weil er während der Befragung eine Wurstsemmel aß - Doris Felber sorgte daraufhin am Donnerstag mit einer Wurstsemmel-Lieferung für Erheiterung.

Wien. In der vergangenen Sitzung des Ibiza-U-Ausschusses am Mittwoch echauffierte sich Christian Pilnacek über die "mangelnden Manieren" von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. Der Grund: während der stundenlangen Befragungen aß Krainer eine Wurstsemmel. "Der Herr Krainer mampft Wurstsemmel während der Befragung", sagte Pilnacek nach seiner U-Ausschuss-Aussage in der "ZiB 2". Doris Felber nahm diesen "Eklat" zum Anlass für Erheiterung bei den Damen und Herren im U-Ausschuss zu sorgen - Sie brachte den Abgeordneten am Donnerstag persönlich eine Lieferung Wurstsemmeln vorbei.

Auf Twitter hieß es auf dem offiziellen Account der Bäckerei Felber: "Doris Felber hat soeben den Damen und Herren im #ibizaua eine kleine Stärkung vorbeigebracht: Backfrische #felber #wurstsemmeln! Herr Krainer übergibt die Semmeln persönlich!"

U-Ausschuss in Sommerpause - Vorerst keine Ladungsliste für Herbst

Der Ibiza-U-Ausschuss ist am Donnerstagabend vorerst ohne neue Ladungsliste für Herbst in die Sommerpause gegangen. Das Tauziehen darum, wann welcher Zeuge kommen muss, geht auf Referentenebene weiter. Eine weitere Ausschusssitzung ist dafür nicht geplant. In wenigen Tagen sollte die Liste stehen, hieß es nach Ende einer Geschäftsordnungssitzung von mehreren Seiten zur APA.

Neues gibt es zu den im bisherigen Verlauf geladenen, aber nicht erschienen Auskunftspersonen. Das waren Novomatic-Eigentümer Johann Graf, Kaufhaus-Erbin Heidi Horten und Waffenschmied Gaston Glock. Weder der U-Ausschussrichter noch die Abgeordneten nehmen Horten und Graf aber ihre Begründungen fürs Nicht-Erscheinen ganz ab - etwa gesundheitliche.

Deshalb stellt der U-Ausschuss beim Bundesverwaltungsgericht (BVG) einen Antrag auf Beugestrafe gegen Horten und Graf. Je nach Entscheidung könnten die beiden Milliardäre unter Androhung einer Zwangsvorführung nochmals geladen werden. Gaston Glock soll nicht mehr geladen werden, dafür aber seine Frau Kathrin Glock.

Der frühere Kärntner Finanzlandesrat Harald Dobernig (FPÖ/BZÖ/FPK) hatte sein Schwänzen im Hypo-U-Ausschuss etwa mit 3.000 Euro büßen müssen und erschien schließlich doch.