Nach ÖVP-Parteitag: Druck auf Arbeitslose

Der ÖVP-Parteitag war Auftakt für eine Reform der Arbeitslosenversicherung.

. Die ÖVP hat neben der Migration ein neues Lieblingsthema – die Arbeitslosen. Kanzler Sebastian Kurz war in seiner Parteitagsrede da nirgendwo so konkret:„Wir werden klar einfordern, dass jeder, der arbeiten kann, auch arbeiten geht.“ Die ÖVP wolle „eine Gesellschaft, in der die Menschen die Ärmel hochkrempeln und nicht nur die Hand aufhalten“.Kurz’ Ansage ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es in Billiglohn-Branchen wie der Gastro immer gröbere Probleme gibt – mehr Druck auf die Arbeitslosen soll die dazu bringen, auch schlecht bezahlte Jobs anzunehmen...