Nächste Anti-Kurz-Demo geplant

Die Sozialistische Jugend hat erneut zu einer Demo gegen die ÖVP aufgerufen.

Wien. Aufgrund der ÖVP-Ermittlungen und der damit verbundenen Regierungskrise, trafen sich bereits gestern Abend Demonstranten um gegen Kanzler Kurz zu demonstrieren. Am Donnerstag kamen etwas mehr als 1.000 Personen vor der ÖVP-Zentrale zusammen. Aufgerufen hatte die Sozialistische Jugend Österreich (SJ). Jetzt soll auch am Dienstag demonstriert werden.

In den sozialen Medien rief die SJ erneut zu einer Demo auf. Dieses Mal soll die Kundgebung zur Nationalrats-Sondersitzung am Dienstag stattfinden. Treffpunkt sei der Minoritenplatz, wie es im Aufruf heißt. "Am Dienstag gehts weiter! Unabhängig davon, wie die Regierung ab Dienstag aussieht, es gibt einiges zu tun. Schluss mit dem System Kurz, damit endlich die Bedürfnisse und Interessen von arbeitenden Menschen im Mittelpunkt stehen", so die Sozialistischen Jugend via Twitter.