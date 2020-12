Nächste Runde der Massentests startet bereits im Jänner

Die Regierung will in Zukunft verstärkt auf Massentests setzen. Daher gibt es im Jänner bereits eine neue Runde.

Am Freitag einigten sich Bund und Länder auf neue Corona-Verschärfungen und eine neue Strategie. Denn in Zukunft sollen vermehrt Massentests eingesetzt werden. Nachdem in Österreich vor zwei Wochen zum ersten Mal solche Screenings gestartet sind, soll die nächste Runde nun bereits im Jänner folgen. Konkret sollen die österreichweiten Massentestungen vom 8. bis 10. Jänner durchgeführt werden. In einzelnen Bundesländern wird das Angebot um weitere Tage verlängert.

Zudem sollen in Zukunft auch Hotspot-Bezirke gescreent werden. Liegt die Inzidenz über einem gewissen Wert, so sollen in den betroffenen Bezirken flächendeckende Tests durchgeführt werden.

Außerdem wird auch die Zielgruppen-Testung ausgeweitet. In Zukunft sollen auch körpernahe Dienstleistungen, Berufsgruppen mit viel Kundenkontakt, Lehrer & Co. getestet werden.

Die neuen Maßnahmen-Überblick