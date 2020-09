Nächste Verschärfungen: Heute berät Regierung

Angesichts der steigenden Zahlen denkt Regierung weitere Verschärfungen an. Geplant werden laut ÖSTERREICH-Infos Beschränkungen bei sozialen Kontakten.

Während die Zahl der Neuinfektionen in Österreich droht die 1.000er-Marke zu überspringen, berät die Regierung weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Am heutigen Sonntag wollen ÖVP und Grüne in Telefonaten das weitere Vorgehen beraten. Neue Maßnahmen könnten noch kommende Woche verkündet werden. Für Montag ist eine Sitzung der Corona-Kommission anberaumt.

Geplant werden laut ÖSTERREICH-Infos Beschränkungen bei sozialen Kontakten. Zeigen doch Ana­lysen, dass die meisten Ansteckungen im privaten Bereich passieren. Heißt: Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse bald nur mehr mit 10 Gästen erlaubt.