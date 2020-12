Nächster Lockdown-Schock: Auch Skilifte bleiben zu

Ab 26. Dezember geht Österreich - als erstes europäisches Land - in den dritten harten Lockdown. Der geplante Start der Ski-Saison ist dadurch verschoben.

Der neue harte Lockdown ist so gut wie fix. Die Corona-Zahlen in Österreich sind zu hoch. Um eine erneute Explosion über die Feiertage zu verhindern, sperrt das Land wieder zu.Von 26. Dezember bis einschließlich 10. Jänner soll Österreich wieder zusperren.Der Handel, Friseure & Co. müssen wieder schließen. Dadurch ist vorerst auch die Ski-Saison geplatzt. Mehr Infos dazu, erhalten Sie mit oe24plus. Jetzt anmelden und weiterlesen!