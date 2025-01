LIVE TICKER: Ampel gescheitert - "Das geht mit uns nicht!"

Nach den zähen Nachtverhandlungen über eine Ampelkoalition tritt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger vor die Kameras um den Ausstieg der Neos aus den Ampelverhandlungen zu verkünden: "Es gab zuletzt Rückschritte - das geht mit uns nicht.

Schon in den letzten Tagen hat es Klagen über die schleppenden Verhandlungen gegeben - nach einem rund 10-stündigen Verhandlungsmarathon hatte es am späten Donnerstagabend geheißen, es gehe heute Nachmittag weiter. Völlig überraschend setzte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger für Freitag 10.30 Uhr ein Pressestatement an, was für heftige Spekulationen sorgt. Geht es den NEOS mit dem Ampel-Poker zu langsam - und zu wenig weit genug?

Streit um neue Steuern

Schon am 20. Dezember war von einem Verhandlungsabbruch durch die NEOS die Rede gewesen - in dramatischen Verhandlungen hatte man sich dann noch auf einen Budgetpfad geeinigt. Doch die nächtliche Runde am Donnerstag hat neuerlich keinen Durchbruch gebracht . Jetzt zieht Meinl-Reisinger offenbar die Notbremse.

Hauptstreitpunkt war ja die Frage, ob die neue Koalition nicht nur sparen sondern auch neue Steuern einführen soll.

