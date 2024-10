Erstes Geheimtreffen von Nehammer und Babler fand statt

Die beiden Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden des Wahlzweiten ÖVP und -dritten SPÖ, Karl Nehammer und Andreas Babler, haben sich am Dienstag zu einem "atmosphärischen Austausch" getroffen.

Das teilten die beiden Parteien am Dienstag mit: "Es gehört zu den politischen Gepflogenheiten, nach einer Wahl auf Ebene der Parteichefs miteinander zu reden", betonten sowohl Babler als auch Nehammer.

Bisher hätten die beiden auf bundespolitischer Ebene - abseits des Wahlkampfes - wenige Berührungspunkte gehabt. Was die Inhalte des Gesprächs waren, teilten sie nicht mit. Am Montag waren Babler und Nehammer bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen, am Dienstag sind Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Werner Kogler (Grüne) an der Reihe. Informationen zu den Gesprächen zwischen Parteispitzen und Präsident wird dieser erst nach Abschluss des letzten Gesprächs kundtun.