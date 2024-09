"Euer Wille geschehe": FPÖ-Finale heuer vor dem Stephansdom

Die FPÖ beendet heuer erstmals seit längerer Zeit ihren Wahlkampf in der Wiener City.

Die FPÖ wird heuer ihr Wahlkampf-Finale nicht wie gewohnt am Viktor-Adler-Markt in Favoriten abhalten – sondern am Stephansplatz in direkter Nähe von Österreichs bekanntestem Kirchenbau.

„Wir wollten diesmal etwas anderes machen“, bestätigte man in der FPÖ den Termin: Am 27. September – dem Freitag vor dem Wahltag – wird ab 16 Uhr die John-Otti-Band aufspielen, ab 18 Uhr gibt es Reden u. a. von Wien-FP-Chef Dominik Nepp sowie von Parteichef Herbert Kickl selbst.

Mit den „Euer-Wille-geschehe“-Plakaten habe das nichts zu tun. Tatsächlich ist das nicht das erste Mal, dass die FPÖ hier gastiert. Unter dem bekennenden Katholiken HC Strache gab es schon mehrere Male Veranstaltungen am Stephansplatz, auch Norbert Hofer feierte 2016 hier seinen Wahlkampfauftakt.