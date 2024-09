"Feige" - das sagt "Mausi" Lugner zur Babler-Absage

Andreas Babler hat - nach anderen Obleuten der Parlamentsparteien - für das Wahlfinale in der Lugner City abgesagt. Moderatorin Christina "Mausi" Lugner antwortet jetzt auf oe24.

Wie berichtet, hat Babler für das große Wahlfinale am kommenden Samstag in der Lugner City ("Gemma wählen!") abgesagt - und das nicht zuletzt mit der "FPÖ-Nähe" von Moderatorin Christina "Mausi" Lugner begründet. Schwiegersohn Leo Lugner kämpft ja um ein FPÖ-Mandat und "Mausi" leitet sein Personenkomitee.

oe24 konfrontierte Christina Lugner mit der Absage, ihre Reaktion: "Ja, es stimmt, ich unterstütze meinen Schwiegersohn im Wahlkampf. Ich bin aber Profi genug, das von der Moderation zu trennen. Ich moderiere viele Veranstaltungen, auch politische - und noch nie hat jemand das in Frage gestellt."

Lugner weist darauf hin, dass Babler bzw. sein Team die Fragen vorab bekommen hätten. Er hätte sich also darauf vorbereiten können, was auf ihn zukommt. Lugner: "Ich finde das einfach feige. Und er verpasst ja auch eine Riesenchance. Die Lugner City wird an diesem Tag bummvoll sein, jetzt hat er viele enttäuscht." Warum der Vorwurf der Feigheit nur für Babler gelte und nicht für Nehammer, Kickl oder Kogler, die ja ebenfalls nicht kommen? Lugner: "Babler hat ja zuerst zu- und erst jetzt abgesagt."