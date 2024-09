Nach Unwetter-Pause: Wahlkampf startet wieder

Wahlkampftouren gehen am Wochenende weiter.

Finale. Mit dem langsamen Rückgang des Hochwassers nimmt der Nationalratswahlkampf wieder an Fahrt auf, wenn auch mit Einschränkung der Aktivitäten vor allem in Niederösterreich. Die Spitzenkandidaten starten wieder ihre kurzfristig ausgesetzten TV-Auftritte, beginnend mit der Elefantenrunde am Donnerstag auf ServusTV – am kommenden Dienstag ist die Elefantenrunde auf oe24.TV.

Duelle nachgeholt. Spätestens am Wochenende touren die Spitzenkandidaten wieder durch die Lande. Fernsehauftritte gibt es schon davor, so geht es im ORF am Freitag wieder los: Dann werden die für Montag geplanten Duelle zwischen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Grünen-Chef Werner Kogler sowie zwischen SPÖ-Bundesparteivorsitzendem Andreas Babler und FPÖ-Parteichef Herbert Kickl nachgeholt.

Pressestunden. Auswirkungen haben die Unwetter auch auf die ORF-„Pressestunde“ am Sonntag. Gestartet wird dort nun mit einem Interview mit „Liste Petrovic“-Obfrau Madeleine Petrovic, das vergangenen Sonntag abgesagt worden war. Im Anschluss ist wie ursprünglich geplant Tobias Schweiger (KPÖ) dran, und Dominik Wlazny (BIER-Partei) hat einen seiner seltenen Auftritte.