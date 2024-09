Nächster Lugner-Aufreger: "SPÖ möchte deine Söhne zu Transen umerziehen"

Bereits gestern sorgte Leo Lugner (FPÖ) mit einem Video in den sozialen Medien für Aufregung. Jetzt legt er mit einem Aufreger-Video nach.

Wien. Politiker Leo Lugner (Anm. Schwiegersohn des verstorbenen Richard Lugner), der für die FPÖ in den Nationalrat will, macht gerade einen intensiven Vorzugsstimmenwahlkampf. Er sorgt derzeit mit provokanten Videos für Aufregung. So sagt er in einem Clip: "Ein illegaler Afrikaner ist mehr wert als DU". Lugner meint: "Das ist die Meinung des linken Establishments." Jetzt legt der Freiheitliche mit einem weiteren Aufreger-Video nach.

Lugner: "SPÖ möchte deine Söhne zu Transen umerziehen"

Leo Lugners provokante Aussagen dieses Mal: "Mehr Türken wählen die FPÖ, weil sie fühlen sich von der SPÖ verarscht. Die SPÖ möchte mit einer perversen LGBTQ-Ideologie ihre Söhne zu Transen umerziehen. Die SPÖ möchte, dass die Töchter ihre Traditionen hassen und keine Kinder mehr bekommen. Die SPÖ hasst Patrioten. Egal woher sie kommen."

Lugner: "SPÖ möchte dir dein Auto wegnehmen"

"Also warum wählst du SPÖ?", fragt Leo Lugner im Instagram-Clip. Er meint: "Sie täuscht dir vor, deine Interessen zu vertreten. Aber das ist nicht der Fall. Deshalb wähl nicht SPÖ, die dir auch dein Auto wegnehmen möchte", schießt er gegen die politische Konkurrenz. "Wenn du Österreich respektierst, dann mach dein Kreuzerl am 29. bei der FPÖ und gib Leo Lugner deine Vorzugsstimme", so der FPÖler.

Ordentlich Aufregung gab es bereits über Lugners heftiges Video von gestern – auch der neueste Clip wird debattiert werden. Die Diskussionen dürften dem Lugner-Schwiegersohn für seinen Vorzugsstimmenwahlkampf aber durchaus gelegen kommen.