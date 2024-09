Noch sind fast 700.000 unentschlossen - vor allem Frauen

Die Zahl der Unentschlossenen ist zwar gesunken - eine Woche vor der Wahl ware es aber noch 11 % der 6,3 Mio. Wahlberechtigten.

Rund 11 % der Wählerinnen und Wähler gaben in der aktuellen Umfrage der Lazarsgesellschaft für oe24 an, sie wüssten nicht, wen sie wählen werden (bzw. gaben keine Antwort). Das würde bedeuten: Bei Erstellung dieser Umfrage eine Woche vor der Wahl war noch rund 700.000 Wählerinnen und Wählern nicht klar, welche Partei sie am 29. September ankreuzen werden.Vor zwei Wochen lag der Wert noch bei 17 % – also ist die Zahl der Unentschlossenen doch sehr stark zurückgegangen.

Allerdings dürften sich besonders viele Frauen noch unsicher sein: Laut Detailauswertung sind 18 % der Wählerinnen unentschlossen – und nur 8 % der Männer. Ebenfalls eher unentschlossen sind Junge (zu 22 %), Facharbeiterinnen und -arbeiter (19 %) sowie interessanterweise Singles, von ihnen sind noch 17 % unsicher.