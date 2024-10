Bierparteichef Wlazny verpasst 30 Millionen: Das macht er mit der Viertelmillion

Nach der Wahl stehen der Bierpartei über 300.000 Euro zur Verfügung. So wird das Geld jetzt eingesetzt.

Die FPÖ ist als Wahlsieger der Nationalratswahl auch der große Gewinner in Sachen Parteienförderung, Klubfinanzierung und Parteiakademieförderung. 2025 kommen die Freiheitlichen laut Berechnungen des Politikwissenschafters Hubert Sickinger auf eine Förderhöhe von gesamt 21,4 Mio. Euro. Das ist ein Plus von rund 7,76 Millionen gegenüber 2024.

Die ÖVP kommt auf 20,3 Mio. Euro im Jahr

Die SPÖ stagnierte im Ergebnis und auch in der Förderhöhe: 17,25 Mio. Euro

Die Neos holen sich 2025 rund 9,38 Mio. Euro

Die Grünen erhalten künftig 9,23 Mio Euro

30 Millionen Euro über die ganze Legislaturperiode

Bierparteichef Dominik Wlazny hätte ebenfalls mit rund 5 Millionen Euro im Jahr rechnen können, wenn er die 4%-Hürde übersprungen hätte und ein Ergebnis eingefahren hätte, wie es ihm vor dem Sommer noch in Umfragen vorhergesagt wurde. In einer vollen Legislaturperiode über 5 Jahre hätte er so 30 Millionen Euro für BIER erhalten.

Dazwischen kam dann aber ein fehlgeschlagener Sommer-Wahlkampf. Die Bierpartei grundelte ab, holte sich nur 2 % der Stimmen. "Das ist eher ein Radler als Starkbier", so ein Partei-Anhänger.

Aber auch Parteien, die gar nicht ins Parlament kommen, erhalten ein Wahlzuckerl vom Steuerzahler: Vorraussetzung ist die 1%-Hürde.

So viel Geld erhalten KPÖ und Bier

Die KPÖ und die Bierpartei, die jeweils über die Ein-Prozent-Marke bei den Stimmen kamen, erhalten für das Wahljahr ebenfalls eine Förderung und zwar 3,16 Euro pro Stimme. Bei der KPÖ sind das rund 369.000 Euro, bei der Bierpartei rund 311.000 Euro.

Das macht die Bierpartei mit dem Geld

"Natürlich haben wir alles daran gesetzt, um in den Nationalrat einzuziehen, das ist sich nicht ausgegangen. Wir sind dennoch glücklich über die Erfahrung und über all die großartigen Menschen, die wir kennenlernen durften", heißt es von der Bierpartei zu oe24.

Jetzt stehen der Bierpartei mehr als 300.000 Euro zu, jede Stimme ist bares Geld wert. Wie setzt die Bierpartei dieses Geld ein?

Aus dem Büro der Bierpartei heißt es: "Wir decken angefallene und laufende und noch auf uns zukommende Kosten - für MitarbeiterInnen, Büro, Organisation, etc."

Über 300.000 Euro sollen also helfen, eine stärkere Partei aufzubauen.

Antritt zur Wien-Wahl

In den kommenden Wochen wird die Bierpartei überlegen, ob sie wieder zur Wien-Wahl antreten - die ist im Herbst 2025. Bei der letzten Wien-Wahl 2020 holte BIER 1,8 % und zog in mehrere Bezirksparlamente ein.