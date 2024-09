So läuft das Wahl-Finale

Krimi in den nächsten 7 Tagen, ÖVP und FPÖ liegen in Umfragen Kopf-an-Kopf.

Diesen Sonntag wählt Österreich den Nationalrat neu. Dann entscheidet sich, wer der nächste Kanzler werden kann. Bis dahin sind für die Kandidaten aber noch etliche Events zu absolvieren. Besonders spannend – die Elefantenrunde der Spitzenkandidaten auf oe24.TV am Dienstag ab 21 Uhr.

Zwei Tage später dann das große Aufeinandertreffen im ORF. Doch schon heute geht der Wahlkampf weiter. FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl ist Gast im „Ö3-Wecker Spezial“. Heute Abend folgen im ORF die TV-Duelle von SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler (SPÖ) gegen Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sowie von ÖVP-Chef Karl Nehammer gegen FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Nehammer sieht sich Nasenlänge vor Kickl

Duell. Kanzler Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl liegen Kopf-an-Kopf. Laut den Umfragen sind ÖVP und FPÖ mittlerweile in der Schwankungsbreite.

Deshalb plakatiert die Volkspartei auch: „Der Vergleich macht sicher.“ ÖVP-General Christian Stocker: „Die Österreicherinnen und Österreicher haben die Wahl: Zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer, der für Stabilität und eine Politik der Mitte steht. Und einem Experiment am rechten Rand, das unsere Gesellschaft weiter spalten und unser Land isolieren würde.“ Kickl betont, dass er Volkskanzler werden will. Bis zum Finale fordert er seine Funktionäre auf „in jedes Mäuseloch zu schauen, ob dort ein freiheitlicher Wähler ist.“

Abschluss-Events

Die offiziellen Wahlkampfabschlüsse sind fast alle am Freitag in Wien. Die Volkspartei lädt am Vormittag vor die Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. Die Kommunisten vor das Parlament. Am Freitag startet die FPÖ ab 16 Uhr am Wiener Stephansplatz in ihr Finale, zeitgleich mit den Grünen am Maria-Theresien-Platz und den Neos auf der Freyung. Die SPÖ lädt dann am Samstag ab 10 Uhr zum Victor-Adler-Markt.