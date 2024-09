So viele Zuseher hatte Nehammers ORF-"Sommergespräch"

Das ORF-"Sommergespräch" mit ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer verfolgten Montagabend durchschnittlich 737.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf ORF 2.

Das entspricht einem Marktanteil von 32 Prozent. Zwischenzeitlich schalteten bis zu 904.000 Seher beim Interview mit Moderator Martin Thür zu, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Das Interesse war damit in etwa gleich wie bei SPÖ-Obmann Andreas Babler in der Vorwoche.

Dieser hatte im Schnitt 746.000 Zuschauer erreicht (30 Prozent Marktanteil). Über das größte TV-Publikum bei der diesjährigen Ausgabe der Gesprächsreihe konnte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl freuen, bei dem durchschnittlich 869.000 Zuschauer (35 Prozent Marktanteil) dabei waren. Die ersten beiden "Sommergespräch"-Ausgaben mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger holten durchschnittlich 526.000 Zuschauer (24 Prozent Marktanteil) respektive 543.000 Zuschauer (22 Prozent Marktanteil) vor die Bildschirme. Von 5. bis 23. September folgen auf ORF 2 nun zehn Wahlduelle der Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien, eine "Elefantenrunde" ist für 26. September angesetzt.