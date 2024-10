Umfrage: Kein Auftrag von VdB - FPÖ gewinnt dazu

Herbert Kickl steht am Ende der Woche zwar ohne Regierungsauftrag da – Umfragesieger ist die FPÖ aktuell aber allemal.

In der wöchentlichen Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 wurde für die Blauen ein Wert von 33 % errechnet – damit ­legen sie einen Prozentpunkt zur Vorwoche dazu und stellen den Rekord in dieser Umfrageserie ein. Spannend: Der Regierungsauftrag an ÖVP-Chef Karl Nehammer lag am letzten Tag dieser Erhebung, ist also zu einem Teil bereits berücksichtigt. Dass Kickl vom Bundespräsidenten also dezidiert nicht beauftragt wurde, scheint den Blauen zu nutzen.

ÖVP stürzt ab. Ganz anders geht es der ÖVP, deren Obmann Karl Nehammer in Sachen Koalition jetzt am Zug ist: Seine Partei verliert im Vergleich zur letzten Woche zwei Punkte und liegt jetzt mit 23 % deutlich unter dem Wahlergebnis vom 29. September (26,3 %). Und in der Kanzlerfrage verliert Nehammer zudem erneut an Boden.

SPÖ im Tief. Auch dem zweiten Koalitionspartner einer möglichen Ampelkoalition, der SPÖ, geht es schlecht: Mit nur 19 % verharren die Roten unter der so wichtigen 20-%-Marke. Wenigstens in der Kanzlerfrage kann Parteichef Andreas Babler zulegen – an Kickl kommt er nicht heran, der kann seine Führung noch ausbauen.

Neos im Plus. Als einzige Partei einer wahrscheinlichen Ampelkoalition können die Neos zulegen – sie kommen nunmehr auf 11 %. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger würden zudem 10 % direkt ins Kanzleramt wählen. Zum Vergleich: Den noch amtierenden Vizekanzler Werner Kogler sehen nur 2 % gern als den nächsten Bundeskanzler.