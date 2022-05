Karl Nehammer war beim ÖVP-Parteitag stimmberechtigt – wie die 100 Prozent gelangen. Der Politik-Insider von Isabelle Daniel.

Drehbuch. Als Karl Nehammer in den Saal kam, saß sie bereits in der ersten Reihe. Als er mit seiner Rede fertig war, sprang sie als eine der Ersten auf. Und klatschte fast zwei Minuten – auch als Zeichen für alle anderen, die in den hinteren Reihen weiterapplaudierten. Sie, das ist ­Katharina Nehammer – die..