NEOS-Chefin Meinl-Reisinger hat Bandscheibenvorfall

Die 42-Jährige musste deshalb am Sonntag Debatte im ORF absagen.

In der ORF-Sendung „Im Zentrum“ ging es am Sonntag um „Ein Jahr Pandemie – Was wurde aus dem Schulterschluss? Mit dabei waren neben Vertretern der Koalition auch jene der Opposition. Während die SPÖ Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, musste NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger passen.

Danke! Ich hab einen Bandscheibenvorfall — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) March 14, 2021

Wie die 42-Jährige selbst auf Twitter bestätigte, erlitt sie einen Bandscheibenvorfall (Sequester drückt auf S1). Mein-Reisinger befindet sich in Behandlung, hat ihren Humor aber weiter nicht verloren. „Sportmöglichkeiten wären wieder mal gut“, so die NEOS-Chefin.

Die dreifache Mutter musste zuletzt auch zum Weltfrauentrag im Parlament passen, soll aber demnächst wieder auf die Polit-Bühne zurückkehren.