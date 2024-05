Neuer Job für Hans Bürger: ORF-Experte mit Interviewreihe bei EU-Wahl

Der langjährige Experte für Innenpolitik erhält auf ORF III ein neues Sendeformat zur EU-Wahl mit allen Spitzenkandidaten.

Zur EU-Wahl wartet der ORF mit einem neuen Sendeformat namens "BürgerFRAGEN" auf. Moderiert wird die Interviewreihe von Politik-Experte Hans Bürger, der darin die Spitzenkandidaten aller fünf im EU-Parlament vertretenen österreichischen Parteien befragen wird. Die jeweils 30 Minuten dauernden Sendungen sollen ab 21. Mai auf ORF III ausgestrahlt werden.

Unterstützung für Bürger

Unterstützung wird Bürger durch Reiner Reitsamer und Theresa Kulovits erhalten, mit denen er abwechselnd die einzelnen Folgen moderiert. Diese werden in Form von TV-Duellen stattfinden. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittelbacher betonte dabei, wie wichtig es sei, "die Wählerinnen und Wähler möglichst umfassend über die Programme der wahlwerbenden Parteien zu informieren. In direkten Duellen, für die wir uns ausführlich Zeit nehmen, werden die unterschiedlichen Positionen noch klarer. Damit können wir in ORF III hoffentlich eine echte Hilfestellung bei der Wahlentscheidung bieten."

Alle Termine auf einen Blick

21. Mai: Harald Vilimsky von der FPÖ gegen Helmut Brandstätter von den NEOS

22. Mai: Reinhold Lopatka von der ÖVP gegen Lena Schilling von den Grünen + Andreas Schieder von der SPÖ gegen Lena Schilling von den Grünen

27. Mai: Reinhold Lopatka von der ÖVP gegen Helmut Brandstätter von den NEOS

28. Mai: Andreas Schieder von der SPÖ gegen Helmut Brandstätter von den NEOS + Harald Vilimsky von der FPÖ gegen Lena Schilling von den Grünen

3. Juni: Lena Schilling von den Grünen gegen Helmut Brandstätter von den NEOS + Reinhold Lopatka von der ÖVP gegen Harald Vilimsky von der FPÖ

4. Juni: Andreas Schieder von der SPÖ gegen Harald Vilimsky von der FPÖ + Reinhold Lopatka von der ÖVP gegen Andreas Schieder von der SPÖ

Bürger wird kein Dancing Star

Gerüchte darüber, dass Hans Bürger bei der ORF-Show "Dancing Stars" aktiv als Tänzer mitwirken könnte, dementierte der Moderator übrigens vor kurzem. Zumindest heuer würde es nichts damit werden, verriet er im ORF-"Studio 2".