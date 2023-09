Neuer Streit in der SPÖ - Offener Brief an Andi Babler

62 Promi-Mitglieder der SPÖ werfen in einem Offenen Brief der Linzer SPÖ-Spitze eine Allianz mit der FPÖ vor. Parteichef Andreas Babler richten sie aus, er solle für einen "konsequenten antifaschistischen Kurs der SPÖ sorgen". Der Schaden sei "enorm".

Ein neuer Streit erschüttert die SPÖ. Diesmal ist das Epizentrum Linz, wo der rote Bürgermeister Klaus Luger die Stadtgeschäfte führt. Ihm werfen 62 teils sehr bekannte und wichtige Mitglieder der SPÖ jetzt vor, ein "besonders krasses Beispiel für opportunistischen und prinzipienlosen Umgang mit Rechtsextremismus" zu sein. Das schreiben sie in einem Offenen Brief an SPÖ-Chef Andreas Babler und den Landesparteivorsitzenden in Oberösterreich, Michael Lindner.

Den Brief mitverfasst haben mit Josef Ackerl und Birgit Gerstorfer zwei Vorgänger Lindners, außerdem unterzeichneten die Ex-Minister Erwin Buchinger und Ferdinand Lacina, weiters Gemeinderäte, Bürgermeister, Gewerkschafter und Künstler wie etwa der Schriftsteller Robert Menasse, der Tatort-Schauspieler Harald Krassnitzer und der Journalist Robert Misik.

Aufruhr: FPÖ-Mann wurde städtischer Direktor

Kritisiert wird, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und seine Stellvertreterin Karin Hörzing (beide SPÖ) die Ernennung von Ulrich Püschel (FPÖ) zum städtischen Direktor für Gesundheit und Sport unterstützt haben.

Der 36-jährige FPÖ-Mann ist Mitglied der Burschenschaft Arminia Czernowitz, "die unter anderem eine Veranstaltung mit einem nur geringfügig veränderten NSDAP-Sujet beworben hat." Weiters heißt es im Brief: "Püschel nahm an Demonstrationen der „Identitären“ teil, gehörte 2018 zu den Veranstaltern des ewiggestrigen Kongresses „Verteidiger Europas“ und war einer der Eigentümer des Hetzblatts „Info-Direkt“.

Im Ramadan Turnsaal an die "Grauen Wölfe" vermietet

Der zweite Vorwurf bezieht sich auf eine mangelnde Abgrenzung von den Grauen Wölfen. "Erst im April hat die Stadt Linz dem „Graue Wölfe“-Verein „Avrasya“ für eine Veranstaltung zum Ende des Ramadans den Turnsaal der Goetheschule vermietet – ohne Wissen der Direktorin. Nach Kritik anderer Parteien berief sich der zuständige SPÖ-Stadtrat Dietmar Prammer auf die Religionsfreiheit (!) und meinte, gegen „Avrasya“ liege polizeilich nichts vor. Was er unerwähnt ließ: Die

ultranationalistischen „Grauen Wölfe“ wurden einst nach dem Vorbild der NSDAP gegründet und haben eine blutige Geschichte."

"Enormer Schaden für die SPÖ"

Am Ende ihres Briefes fordern die 62 SPÖ-Mitglieder von Parteichef Andreas Babler, dass er handeln müsse - sofort. Zu Fällen wie jenen in Linz soll er "unmissverständlich Stellung zu beziehen und mit Nachdruck für einen konsequenten antifaschistischen Kurs der SPÖ sorgen."

Sonst entstehe ein "enormer Schaden für die SPÖ". Neben Linz gebe es auch sonst immer wieder andere, ähnliche Vorfälle, wo in der SPÖ "nicht konsequent gegen Rechtsextremismus vorgegangen" werde.

oe24 bringt den Offenen Brief hier im Wortlaut:



Sehr geehrter Herr Bundesparteivorsitzender!

Lieber Genosse Babler!

Sehr geehrter Herr Landesparteivorsitzender!

Lieber Genosse Lindner!



Die österreichische Sozialdemokratie war unter zwei faschistischen Diktaturen verboten, viele Mitglieder wurden verfolgt, inhaftiert und ermordet. Der Rechtsextremismus als heutige Spielart des historischen Faschismus ist

europaweit auf dem Vormarsch. Er bedroht nicht nur Demokratie und Menschenrechte, sondern auch die sozialen Errungenschaften, die die Bewegung der arbeitenden Menschen über viele Jahrzehnte erkämpft hat. Die SPÖ ist durch ihre Geschichte und ihr Programm zum aktiven Antifaschismus verpflichtet. Dieser stellt gerade in der gegenwärtigen politischen Situation das Gebot der Stunde dar. Es gibt aber keinen glaubwürdigen Antifaschismus ohne klare Abgrenzung von allen rechtsextremen Kräften. Deshalb haben wir unterzeichneten SPÖ-Mitglieder mit großer Betroffenheit wahrgenommen, dass die Spitze der Linzer SPÖ solche Kräfte unterstützt. Schon vor mehreren Jahren gab es inner- und außerhalb der Partei heftige Kritik, weil die Linzer SPÖ einerseits mit der besonders einschlägigen Stadt-FPÖ verbündet

war und andererseits die rechtsextremen türkischen „Grauen Wölfe“ sogar beim 1.-Mai-Umzug mitmarschieren ließ.

Breite Proteste führten dazu, dass der „Graue Wölfe“-Verein „Avrasya“ ab 2015 dem 1.-Mai-Umzug fernbleiben musste. Doch erst 2016, nachdem ein Funktionär von „Avrasya“ in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen den faschistischen „Wolfsgruß“ gezeigt hatte und ein Foto davon im Internet verbreitet worden war, konnte sich SPÖBürgermeister Klaus Luger zu einer Distanzierung durchringen.

2019, kurz nach Auffliegen der „Ibiza-Affäre“, kündigte die Linzer SPÖ-Spitze ihr Bündnis mit den Freiheitlichen. Zu einem wirklichen Sinneswandel haben diese Schritte aber nicht geführt: Vor einigen Wochen erklärten SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und SPÖ Vizebürgermeisterin Karin Hörzing ihre Unterstützung für Ulrich Püschel als neuen städtischen Direktor für Gesundheit und Sport. Sie lobten ihn als fachlich qualifiziert, verschwiegen aber, dass er ein bekannter Rechtsextremer ist. Der 36-jährige FPÖ Mann ist langjähriges Mitglied der Burschenschaft „Arminia Czernowitz“, die unter anderem eine Veranstaltung mit einem nur geringfügig veränderten NSDAP-Sujet beworben hat. Püschel nahm an Demonstrationen der „Identitären“ teil, gehörte 2018 zu den Veranstaltern des ewiggestrigen Kongresses „Verteidiger Europas“ und war einer der Eigentümer des Hetzblatts „Info-Direkt“. Bei Püschel kann weder von Jugendsünden noch von Mitläufertum die Rede sein:

Als seine demokratiefeindlichen Umtriebe öffentlich wurden, war er schon über 30. Und als Mitläufer hätte er weder einen rechtsextremen Kongress veranstaltet noch eine rechtsextreme Propagandaplattform betrieben. Bis heute gibt es von Püschel kein Wort der Einsicht oder des Bedauerns.

Der oberösterreichische Verfassungsschutz hat auf die Gefährlichkeit der ‚Identitären‘ ausdrücklich hingewiesen. Das konnte die Linzer SPÖ-Spitze nicht abhalten, jemanden aus dem ‚identitären‘ Umfeld in eine leitende städtische Funktion zu befördern.

Damit nicht genug: Erst im April hat die Stadt Linz dem „Graue Wölfe“-Verein „Avrasya“ für eine Veranstaltung zum Ende des Ramadans den Turnsaal der Goetheschule vermietet – ohne Wissen der Direktorin. Nach Kritik anderer Parteien berief sich der zuständige SPÖ-Stadtrat Dietmar Prammer auf die Religionsfreiheit (!) und meinte, gegen „Avrasya“ liege polizeilich nichts vor.

Was er unerwähnt ließ: Die ultranationalistischen „Grauen Wölfe“ wurden einst nach dem Vorbild der NSDAP gegründet und haben eine blutige Geschichte. Sie hetzen auf übelste Weise gegen Juden, Kurden, Armenier und andere Minderheiten.

Außerdem hat der SPÖ Bundesparteivorstand beschlossen, dass „Graue Wölfe“-Vereine wie „Avrasya“ in keiner Weise unterstützt werden dürfen.



Sehr geehrter Herr Bundesparteivorsitzender!



Sehr geehrter Herr Landesparteivorsitzender!



Liebe Genossen Babler und Lindner!



Das geschilderte Verhalten der Linzer SPÖ-Spitze ist ein besonders krasses Beispiel für opportunistischen und prinzipienlosen Umgang mit Rechtsextremismus. Andere Beispiele gibt es aber auf allen Ebenen unserer Partei immer wieder. Angerichtet wird ein enormer Schaden für die SPÖ. So verliert etwa ihre notwendige Kritik an ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer – wegen seiner Koalition mit der FPÖ und seiner Förderung rechtsextremer Burschenschaften – die Glaubwürdigkeit. Wir unterzeichneten SPÖ-Mitglieder richten deshalb an Euch den dringenden Appell, zu Fällen wie jenen in Linz unmissverständlich Stellung zu beziehen und mit Nachdruck für einen konsequenten antifaschistischen Kurs der SPÖ zu sorgen!



Um diesen Kurs durchzusetzen, braucht es nicht nur einen mutigen Strategieplan der Partei gegen Rechtsextremismus, sondern auch eindeutige Regeln für die Abgrenzung von rechtsextremen Kräften (FPÖ, Burschenschaften, „Identitäre“ usw.) auf allen Ebenen. Wir werden uns dafür engagieren!



Mit freundschaftlichen Grüßen



Josef ACKERL, früherer Landesparteivorsitzender der SPÖ Oberösterreich

Franz AIGENBERGER, Vizebürgermeister und SPÖ-Vorsitzender von Mauthausen

Trautl BRANDSTALLER, Journalistin und Trägerin des Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreises

Christian BUCHINGER, SPÖ-Mitglied

Erwin BUCHINGER, früherer Sozialminister

Raimund BUTTINGER, früherer Bezirksgeschäftsführer der SPÖ Wels

Gerhard DEBEUTZ, SPÖ-Mitglied seit 30 Jahren

Bernd DOBESBERGER, Landesbildungsvorsitzender der SPÖ Oberösterreich

Helmut EDELMAYR, Träger der Viktor-Adler-Plakette

Robert EITER, Sprecher des OÖ. Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Othmar FRIEDL, Träger der Viktor-Adler-Plakette

Franz GALL, SPÖ-Mitglied seit 37 Jahren

Birgit GERSTORFER, frühere Landesparteivorsitzende der SPÖ Oberösterreich

Marlene GÖLZ, Schriftstellerin und SPÖ-Mitglied seit der Vorsitzkandidatur von Andreas Babler

Dietmar GROISS, Bürgermeister von Aschach an der Donau

Oliver HARTLIEB, Buchhändler

Petra HARTLIEB, Buchhändlerin und Autorin

Walter HOFSTÄTTER, Fraktionsvorsitzender der SPÖ Mauthausen

Gertraud JAHN, frühere Soziallandesrätin in Oberösterreich

Heinrich KELLER, früherer Bundesrats- und Nationalratsabgeordneter

Elfriede KIESEWETTER, frühere Gemeinderätin in Linz

Peter KOSTELKA, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs

Harald KRASSNITZER, Schauspieler

Gertraud KNOLL-LACINA, frühere Bundesrats- und Nationalratsabgeordnete

Ferdinand LACINA, früherer Finanzminister

Herbert LACKNER, Journalist und Träger des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch

Erwin LEITNER, SPÖ-Mitglied seit 45 Jahren und früherer AK-Rat

Wolfgang MADERTHANER, Präsident des Vereins für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung

Andreas MAILATH-POKORNY, früherer Kulturstadtrat der Stadt Wien

Johann MAYR, früherer Finanzstadtrat der Stadt Linz

Robert MENASSE, Schriftsteller und Träger des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch

Robert MISIK, Journalist und Schriftsteller

Gerald NETZL, Vorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen

Georg OBERHAIDINGER, Träger der Viktor-Adler-Plakette

Rudolf ORTNER, Sektionsvorsitzender in Wels

Wolfgang PETRITSCH, Außenpolitikexperte

Michaela PETZ, Gemeinderätin in Bad Schallerbach

Thomas PUNKENHOFER, Bürgermeister von Mauthausen

Romana RAINER, SPÖ-Mitglied seit 40 Jahren

Siegfried RAINER, SPÖ-Mitglied seit 50 Jahren

Johann REINDL-SCHWAIGHOFER, Sektionsvorsitzender und Gemeinderat in Wels

Eva REITER, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Oberösterreich

Gerald REITER, Gemeinderat in Schwertberg

Werner RETZL, Vorsitzender der Welser Initiative gegen Faschismus

Franz RÖHRENBACHER, Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Stadt Linz

Laurien SCHEINECKER, Gemeinderätin in Wels und Trägerin der Otto-Bauer-Plakette

Irmgard SCHMIDLEITHNER, frühere ÖGB-Vizepräsidentin

Rudolf SCHOBER, SPÖ-Mitglied seit 45 Jahren

Christian SCHÖRKHUBER, SPÖ-Mitglied seit 42 Jahren

Ayfer SINIRTAS, Trägerin des Elfriede-Grünberg-Preises

Rudolf SPITZER, SPÖ-Mitglied seit 43 Jahren

Paul STICH, Verbandsvorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich

Christian STÖBICH, SPÖ-Mitglied seit der Vorsitzkandidatur von Andreas Babler

Waltraud STUCHLIK, frühere Abgeordnete zum OÖ. Landtag

Walter STURM, SPÖ-Mitglied seit 30 Jahren

Heide TEBBICH, Geschäftsführerin von Baobab

Gloria-Maria UMLAUF, Gemeinderätin in Wels

Erich WAHL, Abgeordneter zum OÖ. Landtag und Extremismussprecher der SPÖ OÖ

Sepp WALL-STRASSER, Bürgermeister von Gallneukirchen

Harald WILDFELLNER, Bildungsreferent der SPÖ Ottensheim

Andreas WOHLMUTH, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs

Larissa ZIVKOVIC, Landessekretärin der Sozialistischen Jugend Oberösterreich