× Neues Kurz-Buch: Ex-Kanzler packt aus, wie es wirklich gelaufen ist

Rund ein Jahr nach seinem Rücktritt veröffentlicht Ex-Kanzler Kurz nun seine Biografie: Am Samstag erscheint das Buch "Reden wir über Politik".

Vor rund einem Jahr zog sich Sebastian Kurz völlig überraschend aus der Politik zurück und legte seine Ämter nieder. Nun erscheint am Samstag die Biografie des ehemaligen ÖVP-Mannes, die in Zusammenarbeit mit Star-Interviewerin Conny Bischofberger entstanden ist. In "Reden wir über Politik" spricht Kurz erstmals über die "hellen und dunklen Seiten der Spitzenpolitik".

Wie Vertraute berichten, macht Kurz in seinem Buch einen "positiven Blick zurück", gibt Einblicke über seinen Aufstieg, aber beleuchtet auch die berüchtigte Message Control.

© oe24 ×

"Reden wir über Politik" ist ab Samstag im Handel erhältlich.

Bischofberger veröffentlichte auch die Biografie der Formel-1-Legende Niki Lauda im Jahr 2015 unter dem Titel "Reden wir über Geld".