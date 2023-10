Nicht ein Millimeter Platz für Israel-Hasser

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Es ist beschämend, mit welchem Hass derzeit auf den Straßen und in den sozialen Medien gegen Israel agitiert wird. Nichts kann diesen Terror-Krieg der Hamas relativieren. Dass pro-palästinensische Kundgebungen, die diese furchtbaren Massaker auch noch feiern, in Österreich noch immer nicht gänzlich untersagt werden, ist eine Schande.

Wer offen gegen Israel hetzt, muss mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden (Verhetzungsparagraf). Oder, wenn er nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat, sofort abgeschoben werden.

Österreich hat wie kein anderes Land die Pflicht, an der Seite von Israel zu stehen. Von dieser Linie dürfen wir insbesondere in diesem Krieg, wo es um nicht weniger als die Existenz des Staates Israel geht, keinen Millimeter abweichen. Jede falsch verstandene Toleranz oder Neutralität ist fehl am Platz. Wenn wir die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen, dann müssen wir Israel mit allen unseren Möglichkeiten helfen, sich gegen diese Terror-Barbaren zu verteidigen.

Dazu zählt auch, Stimmen, die Verständnis für diese Angriffe zeigen, keinen (medialen) Raum zu geben. Daran sollte sich insbesondere auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir alle mit unserem Steuergeld finanzieren, halten. Für Israel-Hasser darf es gerade in Österreich keinen Platz geben!