Mikl-Leitner: Nikolausfeiern an Kindergärten sollen stattfinden

In einem Brief an die Kindergärten Niederösterreichs betont Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Wichtigkeit von Advent- und Nikolausfeiern.

Eine Woche vor dem Beginn des Advents richtet die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Appell an alle Kindergartenleitungen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Kindergartenteams. "Vor uns liegt eine Zeit der Besinnlichkeit, der Solidarität und des Miteinanders - der Advent", heißt es in dem Brief, den die Landeshauptfrau auch auf Facebook postete. "Und gerade wenn sich rund um uns Krisen- und Kriegsszenarien ausbreiten, wollen wir näher zusammenrücken und uns gegenseitig helfen", so Mikl-Leitner weiter. Es seien herausfordernde Zeiten, sowohl für die Familien und die Kinder, als auch für die Kindergartenteams. "Bräuche und Traditionen geben uns diesen Halt und diese Orientierung. Sie schaffen Identität und Verbundenheit. Sie machen aus unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft", heißt es in dem Brief weiter. Advent- und Nikolausfeiern sollen stattfinden Mikl-Leitner wolle die Kindergärten daher darin bestärken "unsere besinnlichen Bräuche der Nächstenliebe und der Wärme auf weiterhin zu feiern." Advent- und Nikolausfeiern würden eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlen. Engagement für Identitäts- und Bewusstseinsbildung "Vielen Dank für Ihr tägliches Engagement und für Ihren wertvollen Beitrag für die Identitäts- und Bewusstseinsbildung in unserem Bundesland! Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine ganz besonders besinnliche Vorweihnachtszeit, die wir gerade heuer umso bewusster leben und feiern sollten!", bedankt man sich abschließend. Der Brief wurde sowohl von Mikl-Leitner als auch von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterzeichnet.