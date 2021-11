oe24 EXKLUSIV: Lockdown für alle ab Montag in ganz Österreich geplant

Laut oe24-Informationen soll der Lockdown alle Bereiche betreffen.

Dramatische Entwicklungen bei der Diskussion um einen Lockdown: Wie oe24 am Abend von mehreren Bundeslandvertretern sowie aus Regierungskreisen erfuhr, soll nun doch ein Lockdown für alle kommen.



Bereits am Montag soll dieser Lockdown für alle in Kraft treten – darauf dürfte sich die Mehrheit der Bundesländer bei der Landeshauptleute-Konferenz in Tirol am Donnerstagabend geeinigt haben.



