"Öko-Steuer" soll 4 Mrd. € einspielen

Mit der Ökosteuerreform wird es ernst – jetzt gibt es einen Termin.

. Jetzt ist es klar: Am 13. Oktober sollte die türkis-grüne Ökosteuerreform stehen, denn an diesem Mittwoch hält Finanzminister Gernot Blümel seine Budgetrede.Tatsächlich geht der Poker in die entscheidende Phase. Hier der Verhandlungsstand: