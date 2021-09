Öko-Steuer: Sprit bis zu 38 Cent zu teuer

Bis Mitte Oktober soll die neue „Ökosteuer“ stehen – was heißt das beim Tanken?

Am 13. Oktober wird Finanzminister Gernot Blümel seine Budgetrede halten – ÖVP und Grüne verhandeln deswegen auf Hochtouren ihre Ökosteuerreform. Wobei es eher nicht nach ­einer neuen Öko-Steuer aussieht. Die ÖVP forciert einen Zertifikate-Handel.



Eher Zertifikate als Steuer. Das läuft dann so: Der Staat verkauft an Anbieter fossiler Brennstoffe – Kohle, Öl, Sprit und Gas – Zertifikate um einen bestimmten CO2-Tonnenpreis – den diese an Konsumenten weitergeben. Den Grünen ist wichtig, dass der Preis jährlich ansteigt, dann könne jeder sein Verhalten darauf einstellen, sagt Umweltministern Leonore Gewessler (Grüne).



