Österreich spricht Reisewarnung für ganz Tschechien aus

Die bestehende Reisewarnung für Prag wurde auf ganz Tschechien ausgeweitet.

Das österreichische Außenministerium gab am Donnerstag neue Reisewarnungen aufgrund der Corona-Krise bekannt. Unter anderem wird ganz Tschechien auf die rote Liste gesetzt.

Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung treten mit Samstag, 31. Oktober Änderungen bei den Reisewarnungen in Kraft.

• Die bestehende partielle Reisewarnung für die Region Prag wird auf das gesamte Staatsgebiet Tschechiens ausgeweitet.

• Für die belgischen Regionen Brüssel und Wallonien wird eine partielle Reisewarnung ausgesprochen.

• Für die britischen Regionen North East, East Midlands und Yorkshire and The Humber wird eine partielle Reisewarnung ausgesprochen.