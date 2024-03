ÖVP-Kandidat Kreibich: Wahlergebnis ist "desaströs"

Die ÖVP verzeichnete in der Stadt Salzburg massive Verluste.

Der ÖVP-Bürgermeisterkandidat Florian Kreibich wolle das Wahlergebnis nicht schönreden. Er rede nicht um den "heißen Brei". Das Wahlergebnis sei "desaströs", so Kreibich. Der ÖVP-Kandidat landet voraussichtlich weit abgeschlagen hinter KPÖ Plus-Kandidat Kay-Michael Dankl und SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger.

Die Stichwahl, die so gut wie fix zwischen Dankl und Auinger ausgetragen wird, findet in 14 Tagen, also am Palmsonntag, statt.