ÖVP tankt in 4-Sterne-Hotel Kraft für Wahlkampf

ÖVP-Chef Nehammer, alle türkisen Minister und 400 Parteifunktionäre tagen aktuell im malerischen Scalaria Event Resort am Wolfgangsee. Auch die SPÖ startet mit Andi Babler ihre Mobilisierungsoffensive.

Die ÖVP startet heute mit einer Abgeordnetenkonferenz in St. Wolfgang im Salzkammergut ihre große Mobilisierungsoffensive für den Nationalratswahlkampf im Herbst. Schon am Nachmittag wird Kanzler Karl Nehammer zu den rund 400 Funktionären sprechen. Auch morgen wird am Wolfgangsee noch weiter an der ÖVP-Wahlkampf-Linie gefeilt.

400 Funktionäre am Wolfgangsee

Es ist schon die dritte dieser Mega-Abgeordneten-Konferenzen der ÖVP nach 2019 und 2023 und die bisher größte mit Mandataren aus Bund und Ländern und insgesamt 400 Funktionären.

Auch am Dienstag haben die Abgeordneten nach einem Gottesdienst Workshops zum "Österreichplan" der ÖVP auf der Konferenz-Agenda. Parteichef Nehammer präsentierte das Programm für Österreich schon im Jänner - jetzt sollen einige Punkte vertieft werden.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Fernab von Gewessler

Mit Gewessler und den Grünen wollen sich die ÖVP-Politiker an diesen beiden Tagen nicht beschäftigen. Der Fokus liegt auf dem Wahlkampf. Eine Umfrage wurde auf der Anfahrt zum Vier-Sterne-Hotel aber noch an die Medien gespielt. Ergebnis der Studie: Die Mehrheit der Österreicher ist gegen den Gewessler-Alleingang.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Auch Andi Babler ist bereits auf Wahlkampftour. Er spricht am Montag im Stadtsaal Bruck an der Mur bei der SPÖ-Bürgermeisterkonferenz.

Babler sprach mit Klubobmann Kucher und vielen SPÖ-Bürgermeister:innen bei der Konferenz "Aufbruch für den ländlichen Raum" über die Zukunft der SPÖ, über Migration, Infrastruktur, Soziales und Arbeitsthemen.