IT-Panne beim ORF stört "ZiB2" mit Armin Wolf

Panne beim ORF.

Die "Zeit im Bild 2" kämpfte am Montagabend mit einem IT-Problem. Eigentlich wollte Moderator Armin Wolf die wichtigsten Schlagzeilen der Sendung anmoderieren, doch das war nicht in gewohnter Manier möglich. "Uns ist gerade unser Computersystem abgestürzt", so Wolf. Daher sei es nicht möglich, die Headlines einzublenden. Stattdessen musste er die Zuseher bitten, ihm mit den Augen zu folgen.

Etwas später funktioniert die Computer-Technik dann allerdings wieder und die Headlines waren wieder zu sehen.