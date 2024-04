Körberlgeld: Die lange Zulagen-Liste der ORFler

Das bekommen die ORF-Stars für Außendienst, Gefahren, Kinder etc. ...

Der ORF schreibt zu den Spitzengehältern über 170.000 Euro, dass "lediglich 1,3 % der Belegschaft" so viel kassiert.

Saftige Zulagen. Im aktuellen Transparenzbericht steht, dass fast 80 % der ORFler nach den neuen Kollektivverträgen der Jahre 2003 und 2014 bezahlt werden. Hinzu kommen saftige Zulagen.

Rufbereitschaft. Knapp 40 Euro für Rufbereitschaft - werktags - kommen bei beiden KV hinzu. Rufbereitschaft am Wochenende bringt 113 Euro ein. Die Tabelle unten gibt einen Überblick zu den Zulagen. Die Gefahrenzulage beträgt 54,91 Euro pro Tag, Nachtdienste bringen 5,38 Euro die Stunde extra.

© oe24

Üppige Extra-Zahlung. Deutlich üppigere Zulagen gibt es in den Altverträgen. Für die Wohnung gibt es beispielsweise Zulagen in Höhe von 63 Euro pro Monat. Für minderjährige Kinder gibt es pro Kopf 122 Euro obendrauf. Die Grundlage der Freien Betriebsvereinbarungen ("FBV") und des Kollektivvertrags des Jahres 1996 entstanden laut ORF "in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts" und entsprechen dem "üblichen Standard in vergleichbaren Unternehmen (sehr progressive Gehaltskurven durch Biennalsprünge, Zusatzabfertigungen, Sozialzulagen)". Da kommt was zusammen.