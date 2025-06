"Missgeschick": ORF-Wolf entschuldigt sich bei Villach & Kärnten

In der "Zeit im Bild 2" am Dienstagabend korrigierte Moderator Armin Wolf einen Fehler der Montagsausgabe. Es habe sich um ein "peinliches Missgeschick" gehandelt.

Nach den Kurzmeldungen in der "ZiB2" am Dienstagabend brachte ORF-Anchor Armin Wolf noch eine Korrektur zur Sendung am Montag an. Denn in der Meldungsübersicht habe man über die finanziellen Probleme der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt angebracht.

"Gesehen haben Sie aber dieses Bild und das ist natürlich nicht Klagenfurt, sondern Villach", erklärte Wolf, während das entsprechende Bild eingeblendet wurden. Anschließend wurde noch ein "echtes" Bild von Klagenfurt eingeblendet.

"Angesichts des traditionell liebevollen Verhältnisses zwischen den beiden Städten möchten wir uns natürlich für das peinliche Missgeschick", so Wolf. "Es tut uns lei (sic) leid", sagte er noch abschließend in Anspielung auf das Kärntner Dialektwort.