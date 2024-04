Nach Clown-Sager: ORF schießt gegen Baumgartner

Der Extremsportler Felix Baumgartner teilt regelmäßig auf Facebook aus. Dieses Mal hat es den ORF-Wetterexperten Marcus Wadsak getroffen.

Am Dienstag hat Baumgartner gegen den ORF-Wetterexperten ausgeteilt. Nach einem Interview in der ZiB 2 schrieb er: "Was für ein Clown (...) Marcus Wadsac, ORF-Gebühren bezahlter Klimawandel-Versteher". Aber nicht nur das Baumgartner tobt auf Facebook: "Das erinnert mich stark an das Corona-Narrativ, da waren auch die Ungeimpften die Treiber der Pandemie." und weiter "Es gibt viele Narren da draußen, die glauben, was Politiker, Medien und drittfinanzierte Wissenschaftler sagen. Am Ende kommt die Wahrheit immer ans Tageslicht, meistens ist es dann aber schon zu spät".

ORF reagiert

Der ORF lässt sich das nicht gefallen und reagiert auf Baumgartners Behauptungen - in einem Statement heißt es: "Auch wenn sich der ORF bei der Berichterstattung über die aktuellen Klimaphänomene an den geltenden wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert, sind divergierende Meinungen selbstverständlich zu respektieren. Allerdings wird dann eine rote Linie überschritten, wenn Menschen dabei beleidigt und verunglimpft werden. Der ORF verwehrt sich daher mit aller Entschiedenheit gegen Angriffe gegen seine Mitarbeiter:innen, besonders gegen Äußerungen, die den Tatbestand der Beleidigung, üblen Nachrede, Rufschädigung und Kreditschädigung erfüllen."