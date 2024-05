Zuletzt war Matthias Schrom im ORF für Smart Producing verantwortlich.

Bis Herbst 2022 war Matthias Schrom Chefredakteur des ORF, ehe er ausgelöst durch Chats mit Heinz-Christian Strache zurücktrat. Nun verlässt der Journalist und Manager den öffentlich-rechtlichen Sender endgültig - auf eigenen Wunsch, wie der "Standard" berichtet. Ein ORF-Sprecher bestätigte den entsprechenden Bericht.

Schrom geriet in die Kritik, nachdem Chats zwischen ihm und dem damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus dem Jahr 2019 ihren Weg in die Öffentlichkeit fanden. Schließlich trat Schrom vor knapp eineinhalb Jahren als Chefredakteur zurück und war fortan Leiter im Bereich Smart Producing. Laut "Standard" drängte Schrom jedoch zurück in eine operative Funktion, wollte kein Weißer Elefant im Öffentlich-Rechtlichen werden. Auch Angebote aus dem Ausland soll es gegeben haben.

Weißmann respektiert Schroms Entscheidung

"Matthias Schrom verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen und widmet sich neuen Aufgaben. Er war über 20 Jahre im ORF in verschiedenen Funktionen beschäftigt, als Chefredakteur der TV-Information sorgte er für zahlreiche Innovationen", erklärte ein ORF-Sprecher gegenüber dem "Standard". ORF-Generaldirektor Roland Weißmann respektiere den Entschluss Schroms und danke ihm für die gute Zusammenarbeit.

Schrom war 2018 vom für die FPÖ zuständigen Innenpolitik-Redakteur der "ZiB" zum Chefredakteur des ORF2 aufgerückt.