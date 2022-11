ORF-Chefredakteur Schrom tritt zurück

Wie oe24 bereits ankündigte, legt Schrom seine Funktion als ORF-News-TV-Chefredakteur mit sofortiger Wirkung zurück.

Ein entsprechendes Angebot hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann laut einer Aussendung am Mittwoch angenommen. Bis auf weiteres übernimmt Eva Karabeg die Redaktionsleitung. Sie ersetzt Schrom bereits seit Montag, als dieser ankündigte, einen längeren "Urlaub" anzutreten.

Schrom wurden publik gewordene Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum Verhängnis. Er tauschte sich mit dem Politiker zur inhaltlichen Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und Personalwünschen der FPÖ aus.

Lesen Sie auch ORF-Chats: Aus Urlaub wird jetzt Jobwechsel Am Donnerstag hätte Schrom wegen Chats Misstrauensvotum gedroht.

Schrom kommt Misstrauensvotum zuvor

Bereits am Montag in der Versammlung mit der TV-Redaktion – zu diesem Zeitpunkt war der bisherige ORF 2-Chefredakteur bereits beurlaubt – äußerten mehrere TV-Redakteure zu großen Unmut über das „Anschwärzen von Kollegen bei Strache. Am Donnerstag hätte Schrom wegen Chats Misstrauensvotum gedroht.