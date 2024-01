ORF kassiert sogar bei Hotline zu neuer Steuer ab

Wer fragen zum neuen ORF-Beitrag hat, kann sich bei der dafür eingerichteten Hotline informieren. Die kostet allerdings.

Seit nun fast zwei Wochen wird anstelle der GIS der neue ORF-Beitrag eingehoben. Damit wird der zu entrichtende Betrag für rund drei Millionen günstiger. Jedoch werden nun 700.000 weitere, die bisher nichts bezahlt haben, auch zur Kasse gebeten.

Doch damit nicht genug. Wer fragen bezüglich des neuen ORF-Beitrags hat, kann sich zwar per Telefon bei einer Hotline melden, diese kostet allerdings. Bis zu 10 Cent werden pro Minute verlangt. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, sich anderweitig zu informieren. Etwa über die Homepage (orf.beitrag.at), per Live-Chat oder per E-Mail.

"Das ist eine Frechheit"

Die Gebühren für die Hotline stoßen dennoch auf großen Unmut. Eine empörte oe24-Leserin schildert in einem Mail an uns: "Ich habe es nicht gewusst! Das ist eine Frechheit, dass sie sich auch noch mit dieser Telefonnummer bereichern!" Sie sei am Freitag über 20 Minuten in der Warteschleife gewesen und "konnte gar nichts ausrichten." Von ihrem Mobilfunkanbieter erhielt sie dafür eine Rechnung in Höhe von 1,45 Euro.

Der Hinweis, dass die Hotline bis zu 10 Cent pro Minute kosten kann, findet sich auf der Homepage übrigens relativ versteckt.