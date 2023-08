Polit-Comeback? ORF kündigte Sommergespräch mit Rendi-Wagner an

In einer Aussendung kündigte der ORF die kommenden Sommergespräche an - unter anderem mit Pamela Rendi-Wagner.

Der ORF kündigte in einer Aussendung das Sommergespräch mit Werner Kogler am 14. August an. Darin wurden dann auch gleich die nächsten Termine für die Politiker-Interviews genannt. Konkret schrieb der ORF:

Der weitere „Sommergespräche 2023“-Fahrplan, jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2:

21. August: Herbert Kickl, FPÖ



28. August: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ



4. September: Karl Nehammer, ÖVP



Hat der ORF das SPÖ-Chaos der letzten Wochen und Monaten verschlafen? Oder gibt es ein großes Polit-Comeback von Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner? Wie sich herausstellte - weder noch. Der ORF bemerkte den Fehler relativ rasch und besserte um auf: "28. August: Andreas Babler, SPÖ". Somit findet das Sommergespräch doch wenig überraschend mit NEO-SPÖ-Chef Andreas Babler statt.